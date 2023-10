Trevisani: “Milan, calendario osceno. Il tuo problema è Hernandez…”

Su Pioli: "Pioli ha detto una cosa: ‘Io faccio i cambi per migliorare la squadra’. La squadra non migliorerà mai se levi Leao e Giroud. Di certo non la migliori se metti Okafor e Jovic, uno è buono e l’altro no. Jovic non darà mai più di Giroud. Su una cosa ha ragione, in conferenza ha detto: ‘Se Jovic fa l’assist a Calabria cosa dite del mio cambio?’. Ed ha ragione perché in Italia siamo schiavi del risultato, invece bisogna dire che Leao e Giroud non devono uscire mai. Puoi togliere Giroud se è stanco e non in serata, l’altra sera era in grandissima condizione". LEGGI ANCHE: Milan, cerchi l'attaccante perfetto per te? La risposta è... Zirkzee >>>