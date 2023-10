Milan, cerchi l’attaccante perfetto per te? La risposta è… Zirkzee

Movimenti — Zirkzee è un attaccante completo, non per numeri, ma per caratteristiche. Sa vestire i panni della punta che dà profondità e di quella che lega i reparti. Sa fraseggiare con i compagni e sa attaccare l'area di rigore quando serve. Sa proteggere palla e sa fare le sponde. Insomma, vi chiederete come mai non costi almeno 100 milioni.

La pecca dell'ex giocatore del Bayern Monaco sta, appunto, nei numeri. 11 presenze, fra campionato e Coppa Italia, e solo 4 gol e 1 assist. Se il calcio fosse fatto di sole statistiche allora il Milan non penserebbe mai al profilo dell'olandese. Eppure, fortunatamente non è così. In questo momento, e per come giocano adesso i rossoneri, Zirkzee sarebbe la punta perfetta. Quell'attaccante in grado di garantire il lavoro di Giroud e quello tanto invocato dai tifosi con Okafor. Anzi, aggiungiamo, il suo ingaggio potrebbe anche favorire le ali, le quali non sarebbe più costrette a puntare solo ed unicamente palla al piede, ma potrebbero svariare con movimenti e tagli in mezzo al campo.

Quanti assist sprecati — Senza voler togliere nulla al Bologna, anzi per loro solo complimenti, vi basterebbe guardare una partita dei rossoblù per capire quante occasioni crea Zirkzee. Tanti, ma tanti, assist sprecati. Sui social è stato spesso paragonato ad Ibrahimovic e in molti hanno gridato allo scandalo. Tuttavia, il confronto non è poi così azzardato. Il classe 2001 ha un bagaglio tecnico di spessore, una qualità che potrebbe permettergli di giocare anche come trequartista: un regista avanzato, in pratica. Insomma, il dopo-Giroud c'è e si chiama Joshua Zirkzee. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Capitolo attaccante: i rossoneri puntano su Gimenez >>>

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.