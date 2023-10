Calciomercato Milan – Capitolo attaccante: i rossoneri puntano su Gimenez

Il calciomercato non si ferma mai e anche adesso, nel bel mezzo di campionati e coppe europee, circolano rumors molto interessanti. Il Milan continua nella ricerca di un attaccante che possa far fare il salto di qualità al reparto offensivo rossonero. Tanti sono stati i nomi in voga ma uno, in particolare, sembra attrarre maggiormente il duo composto da Furlani e Moncada.