A quasi cinquanta giorni dalla chiusura del calciomercato, la Serie A è ancora un vero e proprio cantiere aperto, ma le grandi manovre stanno già ridisegnando le gerarchie del campionato. A fare il punto della situazione ci ha pensato il noto giornalista Riccardo Trevisani.

Milan, Trevisani e la griglia in Serie A

Juventus al 6 posto: Nonostante Ekhator, i bianconeri non convincono il giornalista.

Milan 5: Nonostante Ramos e Gila, i rossoneri non andranno oltre al 5 posto

"Mancano 49 giorni alla fine del mercato e quindi ci saranno tantissime cose che cambieranno. La griglia è simile a quella dell'anno scorso, ad eccezione della Fiorentina, che già possiamo dare in zona Europa con il grande mercato che sta facendo. La metto all'ottavo posto con l'Atalanta al settimo. La Juve, che ha preso Ekhator, la metto al sesto posto, il Milan ha acquistato Ramos e Gila e la piazzo al quinto posto. I rossoneri hanno cambiato tanto, c'è un nuovo allenatore che deve conoscere il nostro campionato e quindi qualche punto interrogativo lo lasciamo"

Intervenuto ai microfoni di SportMediaset, il giornalista ha voluto stilare la sua griglia di partenza personale per la corsa all'Europa e allo scudetto, dando posizioni destinate a far discutere. Secondo Trevisani, ad aprire la top 8 troviamo la Fiorentina, spinta da una grande campagna acquisti, subito dietro all'Atalanta, posizionata al settimo posto. I veri scossoni, però, arrivano sopra:

La vera bomba, però, riguarda le posizioni per la Champions. Se la Roma si rende il 4 posto, la favola del prossimo campionato sarà il Como. I lariani di Fabregas vengono inseriti al terzo posto, dietro a Napoli e Inter: