Trevisani analizza il derby: “L’Inter ha creato tanto, ma il Milan ha retto bene”

“Calhanoglu è tornato dopo un mese e non sta bene, Mkhitaryan non ha fatto una grande partita”, ha esordito Trevisani, analizzando la prestazione dei due centrocampisti nerazzurri. “A centrocampo, solo Barella ha giocato decentemente”, ha aggiunto, sottolineando come l’Inter, nonostante le molte occasioni create, non sia riuscita a concretizzare il proprio dominio in campo.