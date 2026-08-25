Al termine di Torino-Milan, gara valida per la 1ª giornata del campionato di Serie A 2026/2027 che si è svolta allo 'Stadio Olimpico Grande Torino', Pietro Comuzzo si è presentato ai microfoni di 'Sky Sport' per analizzare il match a caldo. Dalle parole del difensore italiano classe 2005 emergono diversi spunti tattici interessanti su come il gioco di Ruben Amorim possa mettere in difficoltà le squadre avversarie.

Il Milan supera il Torino nell'esordio stagionale

Torino-Milan, le parole di Comuzzo

“Nel primo tempo abbiamo fatto fatica a trovare i riferimenti e a pressare, poi nella ripresa siamo entrati meglio in campo. Dopo i due gol abbiamo giocato con più serenità, loro si sono abbassati e abbiamo fatto una buona ripresa”.

Gli errori del Torino secondo Comuzzo

“Dovevamo sfruttare meglio le occasioni che abbiamo avuto. Le basi sono positive anche in difesa. Se si poteva fare meglio sui due gol? Si può sempre fare qualcosa in più”.

Ilparte forte nel primo tempo, creando buone trame di gioco e mettendo in difficoltà ilcon un pressing a tutto campo continuo. Manca un po' di lucidità nell'ultima scelta, che non permette ai rossoneri di sbloccare la gara prima dell'intervallo. Nella seconda frazione di gara gli uomini dialzano il tasso di pericolosità, anche grazie agli ingressi dalla panchina. Dopo il rigore negato aal 60', quattro minuti dopo è proprio il classe 2006 a sbloccarla. Al 67' arriva il raddoppio di, bravo ad anticipare tutti sul bel cross didalla destra. Nel finale i padroni di casa provano a reagire e al 93' trovano il gol del 2-1 grazie alla girata acrobatica diha offerto una disamina generale di, partendo dalle difficoltà del primo tempo e arrivando fino alla bella reazione della ripresa:Secondo il difensore classe 2005, ilha qualcosa da recriminare per le occasioni non sfruttate e gli errori sui due gol del