Ignazio Abate, ex terzino rossonero e attuale allenatore del Torino, così in conferenza stampa: le sue parole in vista della prima di campionato contro il Milan
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L'esordio di Ignazio Abate su una panchina di Serie A lo metterà di fronte al proprio passato. Lo scorso 12 giugno, l'ex terzino destro rossonero è diventato il nuovo allenatore del Torino, subentrando a Roberto D'Aversa e firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Nella prima giornata di campionato, in programma domenica 23 agosto, i granata affronteranno proprio il Milan. Abate ne ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida amichevole contro l'Avellino di Alessandro Nesta.
La storia di Abate al MilanLa storia d'amore tra Ignazio Abate e il Milan parte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona 306 partite, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe.
Torino-Milan, le parole di AbateQueste le dichiarazioni di Abate sullo stato di forma della squadra e su Torino-Milan:
"Stiamo migliorando un passo alla volta. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la crescita sarà costante. Esordire proprio contro il Milan sarà un'emozione forte. Sono davvero felice di essere in una piazza così importante: so che le aspettative sono alte e che ci aspetta un campionato complicato, ma mi sento pronto e abbiamo tanta voglia di far bene".
La carriera da allenatore di AbateIl lavoro da allenatore è iniziato nel 2021 a Milanello, dove ha guidato l'Under 15 fino alla finale scudetto per poi passare alla Primavera, con cui ha raggiunto una semifinale e una finale di Youth League. Chiusa l'esperienza milanista per via delle scelte di Zlatan Ibrahimovic legate alla nascita del Milan Futuro, Abate ha allenato la Ternana in Serie C nella stagione 2024-2025, ma è stato esonerato mentre si trovava al secondo posto in classifica. Nell'ultima stagione in Serie B ha condotto la Juve Stabia fino ai playoff, uscendo in semifinale contro il Monza.
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