L'esordio di Ignazio Abate su una panchina di Serie A lo metterà di fronte al proprio passato. Lo scorso 12 giugno, l'ex terzino destro rossonero è diventato il nuovo allenatore del Torino, subentrando a Roberto D'Aversa e firmando un contratto valido fino al 30 giugno 2028. Nella prima giornata di campionato, in programma domenica 23 agosto, i granata affronteranno proprio il Milan. Abate ne ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida amichevole contro l'Avellino di Alessandro Nesta.

La storia di Abate al Milan

Torino-Milan, le parole di Abate

"Stiamo migliorando un passo alla volta. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma la crescita sarà costante. Esordire proprio contro il Milan sarà un'emozione forte. Sono davvero felice di essere in una piazza così importante: so che le aspettative sono alte e che ci aspetta un campionato complicato, ma mi sento pronto e abbiamo tanta voglia di far bene".

La carriera da allenatore di Abate

La storia d'amore tra Ignazioe ilparte da molto lontano. Cresciuto nel vivaio rossonero, l'ex terzino debutta in prima squadra nel 2003 in Coppa Italia. Prima di stabilirsi a Milano, Abate gioca in prestito a Napoli, Piacenza, Modena, Empoli e Torino. Al Milan colleziona, vincendo uno Scudetto e due Supercoppe.Queste le dichiarazioni disullo stato di forma della squadra e suIl lavoro da allenatore è iniziato nel 2021 a Milanello, dove ha guidatofino alla finale scudetto per poi passare alla, con cui ha raggiunto una semifinale e una finale di Youth League. Chiusa l'esperienza milanista per via delle scelte dilegate alla nascita delha allenato lain Serie C nella stagione 2024-2025, ma è stato esonerato mentre si trovava al secondo posto in classifica. Nell'ultima stagione in Serie B ha condotto lafino ai playoff, uscendo in semifinale contro il