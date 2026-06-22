Secondo Luca Toni il problema del Milan non è l'allenatore, bensì l'allenatore: l'intervento dell'ex attaccante a 'TMW Radio'
Toni: "Milan? Può mettere del pepe a questo finale di stagione" | Video
Intervenuto sulle frequenze di 'TMW Radio', Luca Toni si è espresso sull'approdo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. Secondo l'ex attaccante, la proprietà dovrebbe garantire al tecnico dei giocatori di primo livello per tornare competitivi.
"Amorim al Milan? Prima degli allenatori bisognerebbe prendere i giocatori. Non avendo raggiunto la Champions è chiaro che salta tutto. Però ripeto, occorrerebbe dare ai tecnici dei giocatori da Milan. A volte si trova la scusa del tecnico...".
Milan, le prime idee di mercatoIl Milan, per ora, ha piazzato due colpi per il futuro: l'acquisto di Aurelien Guernier dal Birmingham e il controriscatto di Francesco Camarda dal Lecce. Pensare ai giovani, però, non basta. La rosa rossonera ha bisogno di una profonda ristrutturazione per permettere al nuovo tecnico Ruben Amorim di esprimere al meglio il proprio calcio. Tra i giocatori richiesti dall'allenatore portoghese, secondo 'La Gazzetta dello Sport', ci sarebbe Morten Hjulmand, mediano danese con cui Amorim ha già lavorato ai tempi dello Sporting. Stando a quanto riferito dal quotidiano iberico 'A Bola', invece, il tecnico avrebbe indicato Gonçalo Ramos come rinforzo ideale per l'attacco.
Come potrebbe giocare il Milan di AmorimAmorim propone un calcio offensivo, basato su pressing aggressivo e corruzione dal basso. Il sistema di gioco prediletto dal tecnico portoghese è il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. Gli esterni a tutta fascia hanno un ruolo fondamentale per mantenere l'equilibrio: Saelemeaekers e Bartesaghi sarebbero chiamati agli straordinari nel caso di un suo approdo sulla panchina del Milan. La grande mole di occasioni da gol create dalle sue squadre valorizza al massimo gli attaccanti. Un esempio lampante è Viktor Gyökeres, che sotto la guida di Amorim ha realizzato 66 reti in 68 presenze, prima di essere venduto all'Arsenal per 67 milioni di euro. Il Milan dovrà acquistare un centravanti di caratura internazionale per permettere al futuro tecnico di esprimere al meglio la propria idea di calcio.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Live
Mercato Milan Live | La dirigenza c'è. Ora può partire la sessione estiva
Ultime Notizie
Dall'Arsenal al Milan: alla scoperta di Almstadt, l'uomo scelto da Cardinale per la rinascita
Editoriali e Analisi
Milan, niente Head of Football, DT e DS: ora nessuno, a settembre i tedeschi?
Interviste
Milan, Cardinale da Papa Leone: "Intrigato da una potenziale collaborazione con il Vaticano"
Esclusive
Milan, l'anno zero è pronto a partire: ecco quando Amorim arriverà a Milano | PM News
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti