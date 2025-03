Tonali si racconta: “Non avevo stimoli, la mia fortuna è stata l’Inghilterra”

Sandro Tonali , ex centrocampista del Milan e oggi punto di riferimento del Newcastle , si è aperto in un’intervista esclusiva a Cronache di Spogliatoio . Il giocatore ha ripercorso il difficile periodo vissuto a seguito dello scandalo scommesse, un momento che lo ha messo di fronte alle sue fragilità ma che, allo stesso tempo, lo ha reso più forte e consapevole. Un vero e proprio calvario che lo ha fatto crescere non solo come atleta, ma soprattutto come uomo. Di seguito, un estratto delle sue parole:

L'aiuto dello psicologo nei primi mesi

"Ho fatto un anno con lo psicologo che incontravo quattro volte a settimana, anche perché quando ho iniziato con lo psicologo, non è stato semplice e non potendo prendere farmaci per l’antidoping, non potendo prendere nessun tipo di aiuto è difficile far capire un errore a uno in cui le basi dell’errore non le ha perché ha tutto, quindi mi allenavo. I primi due mesi, vedendo l’allenamento senza l’obiettivo finale, faticavo anche a trovare gli stimoli, perché quando dici, non ti devi mettere in gioco, devi allenarti perché se no non giochi... non avevo stimoli, e quindi mi sono trovato in un momento nel terzo mese che ero in difficoltà, perché non avevo stimoli.