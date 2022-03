Tognazzi: “Quando il Milan si sente superiore commette errori ingenui”

Gianmarco Tognazzi, noto attore di fede rossonera, ha rilasciato delle dichiarazioni sul Milan ai canali ufficiali del club rossonero

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Gianmarco Tognazzi ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Pioli. Queste le parole dell'attore: "Il Milan deve entrare in campo e pensare di giocare ogni volta contro il Napoli o l'Inter, seppur gli avversari hanno una maglietta diversa, fregandosene dei valori tecnici. Quando il Milan si sente superiore rispetto agli avversari commette degli errori di ingenuità e anche di presunzione che non si può permettere per non vanificare quello che di buono è stato fatto fin ora".