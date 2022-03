Il Milan, in vista del prossimo calciomercato estivo, ha intenzione di rinforzare adeguatamente l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. In ogni settore del campo. Previsti, infatti, investimenti in difesa, a centrocampo, sulla trequarti ed in attacco. In particolare, il Diavolo dovrà pensare alla sostituzione di Franck Kessié, che lascerà i rossoneri a parametro zero per accasarsi (con tutta probabilità) al Barcellona.