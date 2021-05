Thiago Silva: “Spero di rivedere il Milan in Champions League” | News

Le ultime notizie sul Milan. Thiago Silva, difensore del Chelsea, ha parlato di un possibile ritorno in Champions League da parte del Milan

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Thiago Silva, difensore del Chelsea ed ex Milan, ha detto la sua riguardo un possibile ritorno in Champions League dei rossoneri. Queste le sue parole. "Penso a questo momento dal momento che sono andato via dal Milan. Ogni anno pensavo che il Milan potesse qualificarsi per la Champions, ma quest'anno siamo vicini. Juventus-Milan? Ho visto la partita. Sono un po' triste per i giocatori brasiliani che giocano per la Juve: Danilo, Alex Sandro, Arthur e anche Buffon, con cui ho giocato insieme a Parigi. I rossoneri hanno fatto una grandissima partita e ha meritato questo risultato e secondo me merita di andare in Champions League perché ha fatto un grande campionato. Sono un tifoso milanista: spero di vedere ancora una volta il 'Diavolo' e di tornare a San Siro che è uno stadio particolare per me". Intanto sembra delinearsi il futuro di Tomori. Le ultime.