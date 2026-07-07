Quando parla Carlos Tévez non è mai banale. L'ex giocatore della Juventus e della nazionale argentina è stato intercettato dai media dello stadio dove si era recato per seguire vicino alla sua nazionale, regalando delle dichiarazioni destinate a far discutere nel nostro paese. Tra i ricordi in bianconero e le analisi sul momento della nazionale italiana, l'Apache ha tracciato una vera e propria via per il rilancio del nostro calcio.

Milan, le parole di Tevez su Maldini: "In Nazionale sarebbe..."

"Quando ero alla Juventus ho avuto anche Allegri come allenatore: posso dire che è bravo, ma è troppo difensivista."

Il primo pensiero di Tevez sono stati ovviamente gli anni vissuti a Torino in sponda juventina, dove ha condiviso lo spogliatoio e i successi conex allenatore delPur riconoscendo le qualità del tecnico, l'ex numero 10 bianconero non ha nascosto il suo punto di vista sulla filosofia di gioco dell'allenatore.

A far discutere di più però, sono state le parole sulla crisi della nazionale italiana: per Tevez infatti non servono mezze misure o traghettatori, serve uno scossone totale, una rivoluzione con nomi di carattere e competenza. Parlando proprio di nomi per la rinascita, l' ex attaccante ha già la mente chiarissima:

Nazionale? Dico Antonio Conte tutta la vita, è l’unico a poterla risollevare. Aggiungendo Paolo Maldini come direttore tecnico, sarebbe il top. Maldini ha portato il Milan allo scudetto. Con un’accoppiata così sareste apposto».

Il ruolo Maldini

L'endorsement di Tevez non è affatto casuale. Se il nome di Maldini evoca una leggenda in campo, i suoi anni da dt del Milan hanno dimostrato una grandissima competenza anche dietro alla scrivania. Maldini, infatti, è stato il vero architetto della rinascita rossonera, capace di riportare lo scudetto a Milano dopo più di 10 anni dall'ultima volta con un budget ridotto. e una strategia basata sulla sostenibilità finanziaria.

Il 'capolavoro di Maldini', infatti, può essere riassunto in numeri clamorosi: