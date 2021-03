Tecca: “Il Milan ha energie anche in giocatori che giocano poco” | News

Tecca sul Milan: “Le assenze di Ibra e Hakan pesano anche a livello mentale”

Massimo Tecca, intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan. “Le assenze di Ibrahimovic e Calhanoglu sono pesanti non solo a livello tecnico ma anche a livello caratteriale per la squadra. Quello che conforta il Milan è l’atteggiamento mostrato a Roma e a Verona, due banchi di prova importanti. Il Milan ha comunque energie importanti anche in giocatori che contano poco”. Intanto Maldini pensa a Diego Costa per rinforza l’attacco.