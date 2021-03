Calciomercato Milan – Diego Costa gratis, Maldini ci pensa / News

Diego Costa libero sul calciomercato: il Milan c’è, ma…

Dopo essere tornato all’Atletico Madrid nei mesi scorsi, adesso Diego Costa si è svincolato e non ha ancora trovato una nuova squadra, con il Milan che ci pensa per il prossimo calciomercato. I rossoneri non sono però ovviamente l’unica squadra interessata allo spagnolo classe 1988: piace ovviamente a club in Brasile, ma anche Juventus e Inter hanno sondato il terreno. Tuttavia, la squadra che più è intenzionata a fare sul serio è il Benfica, pronta a un’offerta importante.

La proposta fatta pervenire a Diego Costa dai portoghesi sarebbe di un contratto da 3 milioni a stagione. Cifre assolutamente congrue e che il Milan però potrebbe anche pensare di superare. La durata del contratto sarebbe di due anni e il Benfica pagherebbe anche 3 milioni di bonus per il trasferimento. Diego Costa sembra intenzionato ad accettare, ma non è ancora detta l’ultima parola.

Il Milan sta temporeggiando. Non perché insicuro sul futuro di Zlatan Ibrahimovic, visto che lo svedese classe 1981 è destinato a rinnovare, ma per capire se ci fossero altre possibilità. La volontà di fare un colpo in attacco c’è ed è chiara. Paolo Maldini ci pensa e sfoglia la margherita. Il Milan, però, vuole arrivare preparato alla prossima Champions League e deve farlo attraverso il calciomercato. Ovviamente anche la qualificazione è un elemento importante che sta facendo ancora prendere tempo alla dirigenza rossonera. Intanto Maldini sogna anche il doppio colpo Aguero e Gabriel Jesus >>>