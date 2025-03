Taveggia: “Il Milan? Non è più quello di una volta, ora si guarda solo la parte finanziaria”

Nel corso della trasmissione Salite sulla Giostra, in onda su Stile TV, è intervenuto Paolo Taveggia , noto dirigente sportivo con un passato anche al Milan . Durante il suo intervento, Taveggia ha analizzato l’attuale situazione del club rossonero, soffermandosi in particolare sulla gestione societaria e sulle prospettive future della squadra. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan non è più quello di una volta, ci sono priorità diverse, ora si guarda più alle finanze che ai risultati e di conseguenza non si ottengono quelle situazioni di coesione che avevamo noi. E' talmente cambiato il Milan che è difficile dare le colpe ad una sola parte. Non voglio criticare i dirigenti, ma noi eravamo una società molto coesa tra le parti: società, dirigenza e giocatori e i problemi c'erano, ma trovavamo la soluzione perché c'era stima, coesione e adesso mi pare manchi tutto ciò. I presidenti devono dare un contributo ed un esempio, ma deve rispettare i dirigenti altrimenti non si capisce perché si assumono persone se poi vogliono entrare sempre a gamba tesa."