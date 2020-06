Tassotti: “Milan-Roma sarà equilibrata: credo che ci saranno dei gol”

MILAN NEWS – Mauro Tassotti, ex difensore ed ex vice allenatore rossonero, ha parlato di Milan-Roma di questo pomeriggio a ‘San Siro‘ ai microfoni di ‘Sky Sport‘. Queste le dichiarazioni di Tassotti:

Sulla partita: “Sarà una partita di grande equilibrio, hanno anche un po’ la stessa storia. A Milano c’è la storia dell’allenatore, di Stefano Pioli che non si sa se rimane, e le situazioni sono abbastanza simili. Credo che ci saranno dei gol, come è sempre stato ultimamente nei Milan-Roma”.

Sulla temperatura a Milano: “A San Siro fa veramente caldo, bisogna gestire i cambi. Non credo si vedranno grandi ritmi, in queste condizioni è impossibile”.

Sulle paure di quando giocava questi match: “Avevo paura quando non mi sentivo preparato, è un po come quando si va a scuola: se uno ha studiato va tranquillamente a suola. Quando ti senti preparato, anche di giocare contro avversari più forti, hai più fiducia”. RALF RANGNICK, INTANTO, AVREBBE GIÀ BLOCCATO UN CALCIATORE PER IL PROSSIMO MERCATO DEL MILAN >>>