Tassotti: “Maldini? L’ho sentito e l’ho trovato sollevato”

NEWS MILAN – L’ex terzino del Milan Mauro Tassotti, oggi vice di Andriy Shevchenko sulla panchina dell’Ucraina, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. In particolare la bandiera rossonera ha parlato anche di Paolo Maldini, confermando di averci parlato al telefono: “L’ho sentito e l’ho trovato sollevato. Sheva, invece, è a Londra chiuso in casa con la famiglia. Ha provato ad allenare i suoi figli ma ha smesso perché loro non volevano fare quello che gli insegnava”. Del momento difficile ne ha parlato anche Fabio Borini: ecco le sue parole>>>

