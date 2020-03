Borini: “Verona mi ha ridato stimoli. Al Milan parlavo spesso con Gabbia”

ULTIME NEWS – L’ex esterno del Milan Fabio Borini, oggi all’Hellas Verona, si racconta alla Gazzetta dello Sport in questo momento di emergenza legato al Coronavirus. L’ex rossonero oggi vive da solo a Verona, con la moglie e la figlia Stella che sono in Inghilterra.

“Mi manca il contatto fisico. Mia figlia ha 7 mesi e sta iniziando a fare delle prime esperienze che mi sto perdendo. Certo, la videochiamata.. ma il contatto fisico è un’altra cosa – racconta Borini -. Dobbiamo tutti rispettare le regole. Zaccagni? Sapevo che sarebbe potuto accadere anche a qualcuno di noi, ma siamo sportivo, di giovane età e in forza. Sono dispiaciuto per chi è risultato positivo ed è rimasto isolato moralmente”.

Sul suo trasferimento al Verona: “Con Juric ci siamo riconosciuti nella stessa fame, nessuno ci ha regalato niente. Mi reputo felice perché ho sempre preso le decisioni senza subirle. La necessità di avere stimoli è fondamentale, capisco quando è necessario rompere una stabilità per cercarne una nuova. Io riferimento per i miei compagni? Al Milan parlavo spesso con Gabbia, mi confrontavo con lui sul piano umano cercando di ascoltarlo e sostenerlo. A mia volta in carriera ho legato con chi faceva altrettanto con me”. Queste, invece, le dichiarazioni di Mauro Tassotti, scettico sul futuro del Milan>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android