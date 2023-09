Tassotti: “L’Inter è uno scoglio e il Milan ci ha sbattuto contro”

"Il Milan è arrivato in fondo alla Champions perdendo la semifinale, quest'anno ha iniziato bene stradominando a Roma, facendo una bella impressione a tutti. Anche i nuovi che giocano. Però bisogna vederli in partite più importanti. E' chiaro che l'Inter è un bello scoglio, forse è la favorita del campionato, e il MIlan ci ha sbattuto contro pesantemente". LEGGI ANCHE: Inter-Milan, non è solo colpa di Pioli >>>