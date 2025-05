Tare: “Tifoso del Milan da quando avevo 6 anni”. Poi l’aneddoto su Maldini

Igli Tare , vicino a diventare DS del Milan , nel settembre 2024 ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del programma albanese 'E Diell', soffermandosi in modo particolare sulla sua fede rossonera e rivelando un aneddoto su Paolo Maldini . Ecco, dunque, le sue parole in merito.

Milan, Tare rivela la genesi del suo tifo: e su Maldini ricorda che ...

Sul tifo per il Milan: "Sono stato tifoso del Milan quando avevo 5-6 anni, non mi ricordo per quale motivo. Mi ricordo il Milan di Hateley, Williams… Parlo degli anni ’80, quando eravamo appena scesi in Serie B. Tifavo Milan già prima dei tre olandesi. Avevo un legame emotivo molto forte con questa squadra".