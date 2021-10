Tacchinardi: “Pioli grande allenatore, ha una squadra pronta per vincere”

Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha espresso il suo pensiero sull'allenatore del Milan Stefano Pioli

Intervenuto ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com', Alessio Tacchinardi ha elogiato Stefano Pioli. Queste le parole dell'ex calciatore nei confronti dell'allenatore del Milan. "E' un grande allenatore, la partita con l'Atalanta lo ha dimostrato. La sensazione è che oggi abbia la squadra pronta per vincere, per gioco, quantità, qualità, mentalità. Gli anni passati non era ancora pronta la squadra, oggi mi sembra matura per vincere".