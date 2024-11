Murat Yakin, Commissario Tecnico della Svizzera, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di 'RSI' (Radiotelevisione Svizzera in lungua Italiana), soffermandosi in particolare di Noah Okafor, attaccante del Milan. Ultimamente, come noto, il rossonero era stato lasciato a casa dal selezionatore sia per il poco spazio trovato al Diavolo, sia per qualche screzio. Per questa tranche di partite, però, è rientrato nella lista dei convocati.