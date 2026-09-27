Milan, Modrić e Jashari sono a Perth: accoglienza da stella per il croato

Nella sfida di Nations League tra Svizzera e Macedonia del Nord, Ardon Jashari è rimasto in campo per tutti i novanta minuti, guidando la regia al fianco di Remo Freuler. L'assenza di Granit Xhaka ha consegnato al centrocampista del Milan un'occasione d'oro, sfruttata con una buona prestazione che aiuta gli elvetici a conquistare i primi tre punti del girone. Subito sono scattati i paragoni con l'ex Arsenal, complice anche il mancino naturale che li accomuna. A fine gara, però, il rossonero ci ha tenuto a precisare il proprio punto di vista sul confronto.

Le parole di Jashari dopo Macedonia-Svizzera

"Giocare da titolare e fare novanta minuti a Skopje ha un significato speciale: qui ci sono le mie radici ed è una grande soddisfazione per la mia famiglia. In campo cerco solo di dare il massimo e mettere le mie qualità al servizio del gruppo. Sentire la fiducia dei compagni è la cosa più importante per me. I paragoni con Granit mi rendono orgoglioso, parliamo del nostro capitano, ma non sono sceso in campo per sostituirlo: siamo due giocatori completamente diversi per caratteristiche e stile di gioco".

Brilla anche un altro rossonero