Stadio, Sala: “Inter e Milan devono convincere i nostalgici di San Siro”

Beppe Sala è tornato a parlare della realizzazione del nuovo stadio, invitando i due club a convincere i nostalgici di San Siro

Intervenuto ai microfoni di 'Repubblica', il Sindaco di Milano Beppe Sala ha parlato del nuovo stadio e dei problemi inerenti alla realizzazione dell'impianto. Queste le parole del primo cittadino milanese. "Inter e Milan devono convincere i nostalgici del vecchio stadio o chi è contrario all'idea di abbatterlo. È con i club più che con me che dovranno parlare. Su San Siro ho fatto la mia parte. Non ho ravvisato motivi per non concedere il pubblico interesse, quindi adesso devono essere anche un po' le squadre a convincere quella parte di città ancora sulle barricate".