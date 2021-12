Milan-Salernitana, Pioli: “Pensiamo solo a domani” | LIVE NEWS

Cosa cambiare per ridurre il numero di infortuni: "Difficile trovare un calendario diverso, ma è evidente che si giochi troppo. La salute dei giocatori è a rischio. Torni tardi dalle trasferte e dopo due giorni giochi. Diventa difficile. Per me non esiste il turnover perché ho tutti i titolari, ma diventa inevitabile far giocare tutti. Se vuoi limitare il numero di infortuni devi far rifiatare. Si gioca tantissimo e bisogna rivedere qualcosa. Non quale sia la soluzione, ma si gioca troppo. Ogni partita c'è qualche infortunio per tutti. Diventa difficile".