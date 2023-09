Squeri: “Nuovo Stadio del Milan? No al referendum, vi spiego il perchè”

Francesco Squeri, sindaco di San Donato Milanese, ha spiegato le motivazioni del no al referendum per il Nuovo Stadio del Milan

Negli scorsi giorni, come noto, è stato dato il 'no' ad un referendum per prendere una decisione in merito alla costruzione del Nuovo Stadio del Milan a San Donato. Il sindaco del comune milanese, Francesco Squeri, ha spiegato le motivazioni di questa scelta e lo ha fatto attraverso alcune dichiarazioni rilasciate ai microfoni del quotidiano 'Libero'. Ecco, dunque, le sue parole a riguardo.