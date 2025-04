Soncin: “Una prestazione emozionante. E’ stata una partita perfetta”

Dopo il 3-0 rifilato alla Danimarca , che migliora anche la differenza reti negli scontri diretti, il ct dell'Italia Femminile, Andrea Soncin , ha lodato con visibile emozione le sue giocatrici per la prestazione mostrata in campo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Una prestazione emozionante, non finirò mai di ringraziare le ragazze per tutto quello che stanno dando, per la disponibilità. Sono emozioni uniche, indescrivibili. È stata la partita che volevamo fare, la partita perfetta e ringrazio di cuore soprattutto quelle che sono subentrate, che per la prima volta hanno messo in campo. - prosegue Soncin - Sono la dimostrazione dell'io messo a disposizione del noi, del gruppo. Si è creata un'alchimia incredibile che porta a fare prestazioni simili".