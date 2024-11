Milan, Boban: “A Fofana bisogna mettergli il polmone d’acciaio poverino”

Martedì sera, negli studi di Sky Sport , l'ex calciatore del Milan Zvonimir Boban è intervenuto nel post partita di Champions League per commentare la vittoria dei rossoneri contro lo Slovan Bratislava . Nonostante il successo, che è arrivato in modo sofferto e ha suscitato alcune critiche, Boban ha riconosciuto la difficoltà della partita. Ecco, di seguito, le sue parole:

"L'intuizione dei 4 attaccanti contro l'Inter è stata strepitosa, però non puoi giocare così tutto l'anno. Nessuno mai nella storia è riuscito, né tantomeno ci riuscità Fonseca. Con 4 attaccanti non ce la fai. Ma soprattutto, se tu avessi un Desailly-Fofana in mezzo, più questi qua dietro, velocissimi, difensori top, bene, puoi fare comunque, qualsiasi cosa. Così non ce la farai mai, perché Reijnders è un otto, alle volte si sente di fare il 10, perché ha quei colpi veramente da 10. Quindi non può fare filtro insieme a Fofana. Fofana muore fra un po', bisogna mettergli il polmone d'acciaio poverino. Già Bennacer e Fofana ce la fanno a tenere magari molto più in due, allora magari Reijnders lo metti più avanti, però sono 3 centrocampisti".