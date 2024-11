Milan-Empoli, le probabili formazioni: Fonseca ritrova due big dal 1′

Nella giornata di sabato 30 novembre , alle ore 18:00 , lo stadio 'San Siro' di Milano sarà teatro della sfida tra il Milan di Paulo Fonseca e l' Empoli di Roberto D'Aversa , valido per la 14^ giornata della Serie A 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. I rossoneri arrivano da una vittoria non particolarmente convincente contro lo Slovan Bratislava , mentre in campionato ha pareggiato con la Juventus nell'ultimo turno.

Il tecnico Paulo Fonseca potrebbe ritrovare due big dal 1' come riferito da 'gazzetta.it'. In porta ci sarà il solito Mike Maignan mentre in difesa, sulle fasce, rientra Emerson Royal a destra dopo aver lasciato spazio a Davide Calabria e Theo Hernandez a sinistra. I centrali invece dovrebbero essere Malick Thiaw e Matteo Gabbia. A centrocampo il tandem Youssouf Fofana-Tijjani Reijnders, mentre sulla trequarti spazio a Rafael Leao con Christian Pulisic e Samuel Chhukwueze. In attacco, da unica punta, ci sarà Alvaro Morata.