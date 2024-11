Gerardo Fasano, giornalista di 'Ruleta Sport' ed esperto di calciomercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ad 'AreaNapoli.it', rivelando come il Milan possa puntare su Mohamed Salah in caso di addio di Rafael Leao nella prossima estate. Come noto, infatti, l'egiziano è in scadenza di contratto con il Liverpool e ha recentemente dichiarato che nessuno lo ha contattato per il rinnovo di contratto. Secondo Fasano, a tal proposito, l'ex Fiorentina avrebbe già dato segnali d'apertura al Diavolo per un possibile trasferimento futuro. Sulle sue tracce ci sarebbero anche il PSG in Francia e il Barcellona in Spagna. Ecco, dunque, le sue parole.