Nordqvist in ESCLUSIVA: “Vincent meglio di Maximilian. Larsson giocherà al Milan. Gyokeres …”

"Sì, penso che sicuramente lascerà il Manchester United al termine di questa stagione. È lì dal 2017 e il meglio per lui sarebbe una nuova avventura in questo momento. Il suo contratto scade in estate ed è il momento di dire addio al Manchester United".

Pensi che il Milan possa essere effettivamente una buona soluzione per lui? Negli ultimi tempi Zlatan Ibrahimovic non ha chiuso del tutto la porta ad un suo arrivo ...

"Sì, ho sempre detto che Lindelöf sarebbe perfetto per un club italiano o spagnolo, è davvero bravo con la palla ed è soprattutto un giocatore tattico ed intelligente. Per me il Milan sembra una buona soluzione, per lui ma anche per il club rossonero".

"Ibrahimovic? Ruolo poco chiaro. Ma lui è una leggenda quindi ..." — Zlatan Ibrahimovic è molto criticato in Italia per come sta svolgendo il suo ruolo al Milan. In Svezia invece cosa ne pensate? Quali sono le sensazioni?

"In realtà anche qui in Svezia nessuno conosce bene il suo ruolo al Milan, sembra un po' poco chiaro. Qualche settimana fa è tornato in Svezia per presentare il suo nuovo campo di padel fuori Stoccolma e ha rilasciato molte interviste con la stampa locale a riguardo".

Pensi che Zlatan possa diventare un pilastro della dirigenza del Milan o credi che il suo carattere possa costargli il posto?

"È difficile per me dirlo, perché non so come funzionano le cose dentro al Milan. Quello che immagino è che lui sia una leggenda per questo club. Forse questo potrebbe portare tutti ad avere più pazienza nei suoi confronti. Ma penso che ne sappiate di più voi in questo caso".

Nordqvist: "Roback non lo conoscevano in molti prima che andasse al Milan" — Emil Roback era stato descritto come uno dei prospetti più interessanti del calcio svedese e lo stesso Zlatan Ibrahimovic lo consigliò al Milan. Adesso gioca in Thailandia. Cosa pensi che sia andato storto? Perché non è riuscito a fare bene in rossonero?

"Non so quanto grande fosse il talento di Emil Roback, anche perché non in molti avevano sentito parlare di lui prima che andasse al Milan. Passare da un'accademia giovanile in Svezia a uno dei club più grandi d'Europa è passo molto lungo. Quindi io non sono sorpreso che non abbia fatto bene al Milan".

"Vincent Ibrahimovic più forte di Maximilian" — C'è molto hype intorno a Maximilian Ibrahimovic. L'hai visto da vicino in qualche giovanile lì in Svezia? Che margini di crescita pensi che possa avere?

"La prima volta che i media svedesi lo hanno visto è stato a Marbella durante il ritiro della Nazionale Under 18 della Svezia, ma ora a novembre non giocava già più nella stessa selezione. È difficile dire quanto sia grande il talento, ma ho sentito che Vincent Ibrahimovic è ancora più forte di lui. Solo il tempo lo dirà".

Pensi che possa diventare ancora più forte di Zlatan Ibrahimovic e magari diventare una bandiera del Milan?

"È sempre molto difficile essere migliore di tuo padre se tuo padre è una leggenda. Se mi chiedi di darti un sì o un no io ti dico no, l'originale è sempre l'originale. Sul Milan è una domanda molto difficile in questo momento perché non lo abbiamo visto ancora abbastanza. Come ho detto prima il Milan è una delle big d'Europa, solo i giocatori migliori possono giocarci e restare. E ovviamente è difficile per qualsiasi giocatore avere un posto lì".

Nordqvist: "Larsson presto potrebbe giocare al Milan. Hien ..." — Ci sono giocatori svedesi o dell'Allsvenskan che hanno il potenziale per giocare nel Milan?

"Nell'Allsvenskan sicuramente no, il passo è troppo grande. Ma della Nazionale abbiamo tanti giocatori interessanti. Non credo che il Milan possa permettersi le stelle più grandi come Gyökeres, Kulusevski o Isak, ma Hien? Da quando è arrivato in Italia nel 2022 ha dimostrato di essere molto bravo e il Milan è un club più grande dell'Atalanta. Un altro giocatore è Hugo Larsson, centrocampista classe 2004. Sta facendo molto bene in Bundesliga e penso che presto potrà giocare per un club come il Milan".

Puoi dirci il nome di qualche calciatore svedese non così famoso che diventerà forte in futuro?

"Giocatori che ancora non sono nel giro della Naionale? Dirò Williot Swedberg che è un giocatore importante del Celta Vigo e so che il club della Liga è davvero sorpreso che ancora sia nell'Under 21 della Svezia. È un dribblatore veloce, molto bravo con la palla sia da trequartista sia da ala".