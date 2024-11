Fonseca lo aveva coinvolto nel suo progetto fin dall'inizio, stravede per lui. Poi, però, quando ha visto che non il suo connazionale non riusciva a seguire al meglio i suoi dettami dal punto di vista degli obblighi difensivi, lo ha messo in panchina svariate volte. In campionato tre volte di fila, contro Udinese , Monza e Napoli.

E la scelta di farlo partire in panchina in Champions a Bratislava è stata dettata soltanto dal fatto di risparmiargli qualche minuto in vista di Milan-Empoli, quando tornerà titolare. A lui le panchine non piacciono, questo è un dato di fatto, ma sta dimostrando di aver raggiunto umiltà e maturità tali da poter diventare un trascinatore del gruppo. E con un Leao al top, non può che esserci un gran Milan.