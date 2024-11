Ci avviciniamo, ora, alla data fatidica. Nell'attesa che il Milan ufficializzi la maglia speciale per i suoi 125 anni, cominciano già a circolare, su internet, video e immagini di quella che, a tutti gli effetti, dovrebbe essere la divisa da gioco realizzata - come dal 2018 a questa parte - dall'azienda tedesca PUMA .

Non ci resta, ora, che attendere l'ufficialità del Milan per capire se foto e video che stanno facendo il giro della rete siano fake ben strutturati, oppure se sono più che aderenti alla realtà. LEGGI ANCHE: Allarme per Fonseca: al Milan serve un mediano in più. Ora e a gennaio >>>