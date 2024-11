Si è rivisto in campo Álvaro Morata che, complice la squalifica per la trasferta europea, aveva beneficiato di un paio di giorni di riposo in più rispetto ai compagni. Presente anche Francesco Camarda che, con il k.o. di Luka Jović (operato, il serbo rimarrà fuori un mese), è stato aggregato in pianta stabile in Prima Squadra.