Sinner: “Io e Donnarumma siamo amici. In finale di Champions tiferò …”

Ieri sera Jannik Sinner, numero uno al mondo nel tennis, è stato impegnato allo stadio 'Philippe Chatrier' di Parigi, nell'esordio al Roland Garros contro il francese Arthur Rinderknech. In tribuna, per assistere al match dell'altoatesino, anche Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan e oggi estremo difensore del PSG.