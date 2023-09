Il sindaco di Rozzano: “San Siro? Credo che Milan e Inter vogliano…”

Le parole di Gianni Ferretti su San Siro, casa di Inter e Milan

"Se non ci fosse un interesse, non si scomoderebbe l'amministratore delegato. Da lì a dire che lo stadio si farà sicuramente, ce ne passa. Io sono un pragmatico, fino a che non c'è un atto, non c'è nulla. Poi tengo sempre in considerazione che la pista San Siro non è ancora completamente tramontata. Parlo da tifoso, a titolo personale, io credo che Milan e Inter stiano perfezionando un pacchetto per rendere le due squadre appetibili, questo non può prescindere da un progetto di uno stadio. Può essere pensato tutto in funzione di una futura vendita. Per quanto riguarda l'Inter, se Suning riuscisse a rifinanziare il debito, magari potrebbe rischiare di rimanere, fare lo stadio, e poi rivendere la società con costi differenti da quelli attuali. Se non definisci prima la tua posizione con Oaktree… Lo stadio è veramente un introito importante. Da quello che so, per San Siro, le distanze sui costi sono importanti".