Simone: “Milan squadra fortissima, è la candidata per vincere lo scudetto”

Marco Simone, ex calciatore rossonero, ha parlato del Milan dopo la strepitosa vittoria di Bergamo contro l'Atalanta: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Marco Simone ha parlato dei rossoneri dopo la vittoria contro l'Atalanta. Queste le sue parole. "Ho visto la partita e ho goduto. Ho visto una squadra fortissima, una squadra solida e con individualità importanti, una squadra che gioca con un'idea ben chiara in testa che viene sicuramente dal suo allenatore, che ha ragione quando dice che è da due anni che questo lavoro si vede. Penso che il Milan sia candidato per vincere lo scudetto. Giocare con quella intensità e con quella qualità contro una squadra fortissima, che forse ieri non ha espresso al meglio il suo calcio e ha anche sbagliato qualche cambi". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto