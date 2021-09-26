Shevchenko: "Sogno di allenare il Milan" | VIDEO

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Andriy Shevchenko ha parlato della Champions League. Queste le parole dell'ex attaccante rossonero. "Secondo me i giocatori del Milan, quelli che indossano la maglia del Milan, hanno un sangue diverso per la Champions. Io ho avuto l'esperienza con la Dinamo Kiev, ma il Milan è stata un'altra storia. Una storia bellissima. Due finali di Champions e soprattutto la prima è stata un'emozione fantastica. Per me, come giocatore giovane che veniva dalla Dinamo Kiev, la Champions era una grande vetrina. Tramite quelle partite ho conquistato l'Europa, giocando bene e facendo tanti gol. Mi ha dato la possibilità di venire a giocare nel Milan". Leggi il resto delle dichiarazioni di Shevchenko.