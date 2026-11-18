Alla ripresa del campionato, questo fine settimana per il dodicesimo turno di Serie A Enilive, si ripartirà con una classifica molto stretta e per certi versi inedita. A guidare la graduatoria, a sorpresa, c'è la Lazio di mister Gattuso in solitaria. Seguono un po' a trenino l'Inter, la Roma, il Milan e il Como. Sul tema lotta al vertice è intervenuto anche il giornalista Christian Recalcati, tifoso nerazzurro.

"La Roma è sicuramente attrezzata per lottare fino alla fine, ma l'Inter ha chiaramente qualcosa in più e al massimo deve temere sé stessa. I giallorossi hanno fatto un mercato senza vendere i giocatori principali, per qualcuno è una macchina da guerra, ma nello scontro diretto non ho visto una vittoria schiacciante della Roma. I nerazzurri ovviamente non hanno già vinto lo scudetto, ma rimangono i favoriti. La Lazio è davanti, il Milan e il Como sono vicine, ma l'Inter ha qualcosa in più. Negli ultimi anni del resto quando si è vinto lo scudetto è stato per propri meriti, mentre quando lo hanno vinto altri è stato per propri demeriti".