Serie A, Casarin: “Ripartire senza VAR? E’ un falso problema perchè…”

ULTIME NEWS – Paolo Casarin, ex arbitro, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Rai”. Queste le dichiarazioni di Casarin.

“E’ una cosa facilmente risolvibile, basta prendere un stanza adeguata e non essere allocati in una roulotte. Gli arbitri si stanno mantenendo in forma per quello che serve e potranno eventualmente fare il loro lavoro. Sono gli spostamenti pre-gara e post-gara e anche la vita della partita che li porta talvolta ad essere vicini ai giocatori a essere argomento di discussione. Ma gli arbitri – conclude Casarin – non saranno mai un problema se si dovesse giocare”. Intanto Adriano Galliani svela di aver chiamato un ex Milan, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓