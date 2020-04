Galliani: “Ibrahimovic al Monza? Ho chiamato anche un altro ex Milan”

ULTIME NEWS MILAN – Si sta parlando molto dell’ipotesi Monza per Zlatan Ibrahimovic. Adriano Galliani, amministratore delegato del club di Serie C, ha raccontato però un retroscena inedito riguardo un tentativo per riportare in Italia Ricardo Kakà. Ecco le sue dichiarazioni: “Io ho provato portare al Monza Kakà l’anno scorso, lui non è voluto venire per motivi familiari ma ci ho provato. Con Ibrahimovic non si sa niente vista la vicenda coronavirus, non è più un pensiero”. Per vedere l’intervista integrale dell’ex amministratore delegato rossonero, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓