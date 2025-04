Serafini sul nuovo stadio del Milan: “Dopo 5 anni di farsa, direi solo ‘vediamo’”

Nel corso dell’ultima puntata del podcast Tutti Convocati, è intervenuto Luca Serafini , noto giornalista e storico tifoso rossonero, per affrontare uno dei temi più caldi in casa Milan : la questione del nuovo stadio. Serafini ha espresso il proprio punto di vista sul progetto che il club sta cercando di concretizzare da tempo, facendo anche riferimento alle recenti dichiarazioni del presidente Paolo Scaroni . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sulla questione stadio, vista la farsa che si protrae da 5 anni, non farei nessun tipo di dichiarazione, direi al massimo 'vediamo'. Centellinerei le dichiarazioni sulla parte calcistica se fossi in Scaroni". LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders non si tocca. I numeri non mentono: è il migliore in Europa >>>