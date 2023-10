Serafini: “Leao non può andare a 100 all’ora per novanta minuti”

Intervistato dai microfoni di MilanTv, Luca Serafini ha parlato dei rossoneri e della prestazione di Rafael Leao contro la Lazio di Maurizio Sarri . Il noto giornalista ha analizzato una parte della continuità della stella portoghese, spiegando come Leao non possa andare forte per tutta la durata della partita. Ecco le parole di Serafini .

"Leao è questo. Non può andare a 100 all'ora per novanta minuti. Ha questo aspetto del sorriso che è una 'leggerezza' che deve far parte del bagaglio di un calciatore giovane".