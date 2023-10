Probabili formazioni Borussia Dortmund-Milan: dubbi in mediana per Pioli

Manca solo un giorno alla sfida di Champions League tra il Borussia Dortmund e il Milan . Una partita fondamentale per i rossoneri che non possono fallire. I colleghi di Sky riportano le ultime sulle probabili formazioni .

Borussia Dortmund-Milan, le probabili formazioni

Per il Borussia Dortmund, in difesa c'è il rientro di Sule da titolare. A centrocampo dovrebbe tornare Sabitzer, che aveva saltato per infortunio la gara contro l'Hoffenheim. In attacco nulla di nuovo con Terzic che dovrebbe affidarsi alla coppia Adeyemi-Malen.