Serafini: “Mi risulta la volontà di Leao di rinnovare con il Milan” | News

Intervenuto ai microfoni di 'Milan Tv', Luca Serafini ha parlato del rinnovo di Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni: "A me risulta la volontà di Leao di rinnovare con il Milan, non mi risultano invece delle offerte di altre squadre. Il vero nodo della questione è la tassa con lo Sporting Lisbona. Sono sicurissimo che se Maldini si sbilancia è perché tutti questi tasselli sono a posto. Il rinnovo non è spropositato rispetto a quello che percepiscono gli altri, al budget di bilancio degli altri avvenire. Il problema con lo Sporting va affrontato ma la storia del rinnovo di Leao è completamente diversa rispetto a Kessie o Donnarumma". Rinnovo Leao: incontro in programma e offerta del Milan pronta. Le ultime news