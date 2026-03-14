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Scudetto, c’è vita? Tovalieri: “Una minima speranza per il Milan ci sarebbe ma…”

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Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di TMW.com, l'ex calciatore Sandro Tovalieri ha parlato del Milan in chiave scudetto...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'intervista rilasciata ai microfoni di TMW.com, l'ex calciatore Sandro Tovalieri, ha voluto parlare un po' della Serie A. In particolare, Tovalieri si è voluto soffermare sulla questione legata alla lotta scudetto. Attualmente, infatti, l'Inter si trova a +7 punti dal Milan di Allegri, con i rossoneri che, però, hanno vinto da pochissimi giorni il derby. C'è ancora speranza per il campionato? Com'è la situazione? Ecco, di seguito, le dichiarazioni di Tovalieri:

Milan, senti Tovalieri

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Per lo scudetto c'è ancora vita?

"Penso che dopo questo turno avremo un'idea precisa: l'Inter affronta l'Atalanta, il Milan fa visita alla Lazio. Se la situazione rimanesse almeno invariata con il distacco di 7 punti, una minima speranza ci sarebbe per il Milan. Ma non penso che l'Inter si farà sfuggire un altro scudetto come successo negli anni scorsi. L'Inter è più forte, il Milan sta facendo un grande campionato, ha perso molti punti contro le piccole, ma l'obiettivo era tornare in Champions".

 

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