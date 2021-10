Sconcerti: “Milan e Napoli sono le squadre nettamente più forti” | News

Mario Sconcerti, noto giornalista, ha espresso il suo pensiero sul Milan senza dimenticare anche Napoli e Inter: ecco le sue parole

Intervenuto ai microfoni di 'TMW Radio', Mario Sconcerti ha parlato del Milan. Queste le parole del giornalista sui rossoneri. "Non si fanno passi in avanti così importanti se non si è una squadra completa. Il Diavolo oggi è estremamente competitivo, ha una qualità di gioco che pochi hanno. Milan e Napoli sono nettamente le più forti e sono molto vicine. I rossoneri hanno avuto un calendario più complesso, il Napoli ha avuto solo la Juventus come scontro diretto. Sarà una bella corsa a cui si aggiungerà l'Inter che però continua a prendere troppi gol. In questo momento Napoli e Milan si fanno preferire. L’Inter è comunque in corsa". Le Top News di oggi sul Milan: il giusto premio per Leao, Ibra non ha dubbi sullo scudetto