Schira: “Dall’entourage di Gimenez sono arrivate delle perplessità su Conceicao”

"Dall’entourage di Santiago Gimenez arrivano delle perplessità su Sergio Conceicao, è un giocatore che ogni tanto è stato panchinato, ogni tanto è stato schierato addirittura sulla fascia, spesso viene sostituito, mi veniva da mettermi le mano in faccia se ripenso quando abbiamo visto in Torino Milan uno spezzone Santiago Gimenez ala destra credo che sia una follia, una bestemmia calcistica quindi è chiaro che non è un gran momento, quindi la sensazione è che a giugno potrebbero anche entrambi salutare l’Italia."