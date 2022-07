Milan, Scaroni: “Mercato? Mi aspetto cose importanti nei prossimi giorni”

Sulla scorsa stagione, Scaroni sottolinea:"Abbiamo vissuto alcune settimane fantastiche dopo aver vinto lo scudetto. Ricordiamo tutti la folla di tifosi esultanti. Ho trovato un grande entusiasmo in Pioli, che è sempre 'on fire', i giocatori stanno arrivando dalle ferie. Per venerdì saranno tutti qua e ripartiamo a bomba per la nuova stagione".